Вашингтон, , 11:49 — REGNUM Победителем конкурса «Североамериканский автомобиль и грузовик 2019 года» в номинации «Внедорожник года» стал флагманский спортивный внедорожник Kia Telluride. Об этом говорится в пресс-релизе южнокорейской компании.

В данной номинации финалистами стали Palisade от Hyundai и Aviator от Lincoln Continental.

«Победа в конкурсе «Североамериканский автомобиль и грузовик 2019 года» — это честь, которая говорит о том, что Kia вошла в топ мировых производителей автомобилей», — заявил генеральный директор Kia Motors North America Шон Юн.

В полуфинал конкурса попало 12 претендентов. Каждый автомобиль должен быть новым и доступным для заказа у дилеров до конца года.

Напомним, с момента появления на американском авторынке в феврале 2019 года было продано около 60 000 Kia Telluride. Это позволило южнокорейской компании закончить год с ростом продаж в 4,4%. Всего в США было продано за 2019 год 615 338 автомобилей Kia. В ноябре Telluride был назван компанией Motor Trend внедорожником 2020 года.

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