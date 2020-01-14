Рим, , 09:20 — REGNUM Итальянский автопроизводитель Lamborghini представит в текущем году мощнейшую версию кроссовера Urus ST-X в рамках финала гонок Lamborghini Super Trofeo World 2020. Об этом заявил глава отдела исследований и разработок марки Маурицио Реджиани в интервью Autoblog.

Lamborghini Super Trofeo World 2020 будет проходить с 31 октября по 1 ноября 2020 года на автодроме Мизано в Италии.

«Будет организована демонстрационная гонка, на которой мы представим нашу новинку», — сообщил Реджиани.

Новое авто будет оснащено мотором V8 с двумя турбинами рабочим объёмом 4 л максимальной производительностью 650 «лошадей» и 850 Нм крутящего момента.

Стоит отметить, что версия Urus ST-X станет легче базового исполнения автомобиля на 550 кг. Таким образом, вес машины будет равен 1 650 кг.

Кроме того, сообщается, что разрабатывается плагин-гибридная версия супер-кроссовера. Она будет построена на той же платформе, что и гибридные версии немецкого кроссовера Porsche Cayenne и британского Bentley Bentayga.

Ранее тюнеры немецкого ателье Prior Design представили эксклюзивный «сердитый» комплект обвеса Lamborghini Urus, который заказал шоумен Роберт Гайсс.

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