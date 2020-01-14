Берлин, , 08:53 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen готовится вывести на британский авторынок хэтчбек Volkswagen Up! GTI и Beats следующего поколения. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.

Автомобиль будет предлагаться в трех‑ и пятидверной версиях. Машина будет иметь оригинальный обвес и «обута» в колесные диски размером 17 дюймов. Кроме того, эта модель будет оснащена улучшенной оптикой.

Под капотом новинки будет размещен турбомотор объёмом один литр производительностью 118 «лошадей», который сочетается с 6-ступенчатой «механикой». С 0 до 100 км/ч новый Volkswagen Up! разгоняется за 8,8 с.

Вариация Volkswagen Up! R-Line будет выделяться чёрной крышей и формой корпусов наружных зеркал, а также более низкой посадкой. Кроме того, автопроизводители снабдили эту машину новыми противотуманными фарами и шильдиками R-Line. В автомобиле передние кресла имеют электроподогрев, а боковые зеркала — функцию электрорегулировки.

Вариация Beats оснащена дисками из лёгкого сплава размером 15 дюймов, наружными зеркалами заднего обзора с корпусами чёрного или красного цветов, а также премиальной аудиосистемой с сабвуфером.

Напомним, на китайском авторынке появился в продаже бюджетный кроссовер Volkswagen Jetta VS7, созданный на такой же платформе, что и кроссовер Skoda Karoq.

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