Москва, , 08:10 — REGNUM Смартфоны выгоднее всего приобретать на вторичном рынке примерно через год после появления в продаже. Об этом заявил руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин, в эфире радио Sputnik.

Эксперт отметил, что новогодние распродажи новых смартфонов являются маркетинговым трюком. По словам Рябинина, как правило, в акциях с большими скидками участвует ограниченный диапазон устройств флагманского сегмента.

Он рассказал, что аппараты популярных брендов, таких как iPhone или Samsung, можно будет купить с максимальной скидкой только спустя год. При этом не стоит волноваться, что такие смартфоны потеряют актуальность или устареют технически.

Как сообщало ИА REGNUM, в РФ через интернет на покупку на смартфонов и ноутбуков к Новому году было потрачено около 6 млрд рублей.

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