Благовещенск, , 04:27 — REGNUM Расчеты новых комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Борисоглебск-2» заступили на круглосуточное дежурство в Восточном военном округе (ВВО). Об этом 14 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Цель дежурства — своевременное выявление и противодействие беспилотным летательным аппаратам, которые могут осуществлять разведку или применяться в качестве ударных средств. Расчётами будут прикрываться важные военные объекты, воинские части и соединения округа в Хабаровском крае, Амурской области и Еврейской автономной области.

Новые комплексы РЭБ «Борисоглебск-2» поступили на вооружение частей ВВО в 2019 году. Расчёты, осваивающие новую технику, прошли дополнительную подготовку, учитывающую опыт её применения в Сирии. Ими были успешно сданы все необходимые контрольные нормативы.

В качестве дополнительного временного усиления защиты объектов, расчётами используются малогабаритные станции «Лесочек» и подобные.