Москва, , 04:22 — REGNUM Североатлантическому альянсу (НАТО) нечего противопоставить российским комплексам «Искандер-М» с новой ракетой 9М729, заявил эксперт военного журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко в эфире телеканала «Звезда».

Комментируя возможный ответ НАТО, о котором ранее заявлял генсек Йенс Столтенберг, эксперт отметил, что преимущества «Искандеров» не позволят добиться эффективных решений.

«Времени на отслеживание пуска и принятие решения практически нет. Плюс — возможность пуска крылатых ракет», — сказал Дрозденко.

Как сообщило ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры обороны стран Североатлантического альянса уже согласовали меры, которые позволят дать ответ на размещение российских комплексов «Искандер-М» с новой ракетой.

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