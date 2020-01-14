Москва, , 03:34 — REGNUM Лунный лазерный дальномер, который позволит определять расстояние до спутника Земли с высокой точностью, будет введён в эксплуатацию в Алтайском крае в 2024 году. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения».

Для запуска опытной системы в 2024 году трехметровый информационный телескоп Алтайского оптико-лазерного центра будет дооснащён аппаратурой для высокоточного измерения дальности до Луны. Сегодня специалисты завершают изготовление составных частей дальномера. Сам телескоп начнёт работать на год раньше — в 2023 году.

В корпорации отметили, что телескоп сможет измерять расстояние до Луны с точностью в несколько миллиметров, что, в свою очередь, требуется для уточнения параметров работы системы спутниковой навигации ГЛОНАСС, в которой нужно учитывать гравитационное воздействие Луны на спутники.

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