Вашингтон, , 02:45 — REGNUM 14 января прекращается техническая поддержка операционной системы Windows 7, которая была выпущена десять лет назад. Об этом сообщает на своем сайте компания Microsoft.

Компания подтверждает, что компьютеры с Windows 7 сохранят свою работоспособность, но предупреждает пользователей, что они будут становиться всё более уязвимыми для вирусов и вредоносного программного обеспечения. Это объясняется тем, что обновления и исправления программного обеспечения и систем безопасности будут прекращены. Также будет прекращена техническая поддержка пользователей устаревшей системы.

Microsoft настоятельно рекомендует защитить себя от угроз — перейти на систему Windows 10 ‑ и готова оказать помощь в этом. Попутно она рекомендует обновить и компьютерное оборудование.

«Мы знаем, что перемены не всегда даются легко, так что будем рады помочь вам советом и ответить на ваши вопросы об окончании поддержки», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года под управлением операционной системы Windows 7 работало 26,6% всех персональных компьютеров в мире. Тогда, как в январе 2019 года под управлением Windows 7 работало 37,2% персональных компьютеров, а под управлением Windows 10 — 40,9%.

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