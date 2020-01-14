Тайбэй, , 01:31 — REGNUM Компания Asus представила свою новую игровую компьютерную мышь ROG Chakram со встроенным джойстиком. Об этом 13 января сообщил журнал PC Gamer.

Манипулятор имеет поддержку стандарта Qi (стандарт передачи электромагнитной энергии на расстояние до 4 см). Мышь может быть подключена через Wi-Fi 2,4 Ггц или через Bluetooth (в крайнем случае, поскольку при этом варианте джойстик не будет работать).

Несмотря на то, что мышь беспроводная, её также можно подключить к компьютеру при помощи кабеля, котрый идёт в комплекте. Джойстик с подстраиваемой под геймера площадкой расположен с правой стороны устройства.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что другая известная тайваньская компания — Thermaltake представила игровое кресло для геймеров, которые не любят различные игровые кресла. Ожидается, что стоимость CyberChair E500 составит около $600.

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