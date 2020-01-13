Пекин, , 22:51 — REGNUM Китайский производитель OnePlus заявил, что его следующий флагманский смартфон получит дисплей с частотой обновления 120 Гц. Об этом 13 января сообщил портал Engadget.

В качестве производителя экрана выступит компания Samsung. Согласно заявлению OnePlus, это позволит смартфону воспроизводить кадры на 7% быстрее, кроме того, сенсор дисплея станет намного более чувствительным к прикосновениям пальцев.

Будущие владельцы этих смартфонов также смогут ожидать более плавного воспроизведения видео на частотах 60 Гц или 120 Гц благодаря той же технологии добавления кадров, которая сегодня используется в ряде современных телевизоров.

Напомним, сегодня, 13 января 2019 года, OnePlus провела в Китае конференцию, посвящённую современным технологиям дисплеев. Двухчасовое мероприятие прошло в Шэньчжэне.

Читайте ранее в этом сюжете: В Huawei рассказали о продажах первого смартфона с гибким экраном