Москва, , 13:52 — REGNUM На сегодняшний день пока неизвестно, кто займёт изготовлением второго лётного образца пилотируемого космического корабля «Орел». Как сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос», процедура определения подрядчика ещё не проводилась.

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«Решение о способе и сроках проведения процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) будет приниматься дополнительно», — приводит ТАСС слова представителя госкорпорации.

Уточняется, что закупка включена в план-график закупок на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Предположительно, проведение процедуры начнётся не ранее 2021 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин заявил, что на испытания нового российского пилотируемого многоразового космического корабля «Орёл» потребуется пять лет. Первый испытательный запуск корабля планируется на 2023 год на ракете «Ангара-А5П» с космодрома Восточный. Завершатся испытания, по словам Рогозина, в 2028 году.

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