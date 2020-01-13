Токио, 13 января 2020, 12:28 — REGNUM Японское тюнинг-ателье Rowen International представило на автомобильном салоне в Токио тюнингованный Audi Q8. Об этом сообщается на портале Motor.ru.

Audi Q8
Audi Q8
Motor

Основные изменения коснулись экстерьера передней части автомобиля. Специалисты ателье создали передний бампер сложной формы, который органично вписывается в стиль Q8. Кроме того, тюнеры прикрепили на решётке радиатора, на багажнике и дверях машины шильдики и надписи с названием ателье.

На двери багажника автомобиля теперь установлен большой спойлер, а около задних дверей прикреплены дефлекторы. «Обуто» авто в эффектные новые двухцветные колесные диски. Также автомобиль теперь может похвастаться многосекционным диффузором со стоп-сигналом.

Предполагается, что под капотом у автомобиля установлен 340-сильный турбированный мотор V6 рабочим объёмом 3 л, который сочетается 8-скоростным «автоматом» и приводом 4×4.

Ранее в открытой базе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии появилось ОТТС на кроссоверы Audi SQ7 и SQ8 для авторынка РФ с форсированным мотором. Согласно документам, автомобили будут снабжаться дизельным мотором V8 упрощённой модификации CZAA с битурбонаддувом объёмом 4 л.

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