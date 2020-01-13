Москва, , 11:36 — REGNUM На дорогах Москвы был замечен новый седан Volkswagen Polo, который скоро должен появиться в России. Фотографии опубликованы на сайте Drive2.ru.

Volkswagen Polo Drive

Автомобиль прикрыт кусками камуфляжной плёнки. Однако кое-какие детали уже удалось рассмотреть. Так, передняя часть машины (радиаторная решетка и ДХО) выполнена в стиле седана Jetta. При этом боковая часть имеет сходство с лифтбеком Rapid. Что же касается задней части, то она похожа на актуальную версию модели.

Технические характеристики автопроизводитель автомобиля пока не раскрывает, однако ожидается, что новый Polo сохранит нынешние моторы: «атмосферники» рабочим объёмом 1,6 л максимальной мощностью 90 и 110 л. с. и 125-сильный 1,4-литровый TSI. Все атмосферные моторы агрегатируются с 6-скоростной «механикой» или «автоматом», а мотор TSI сочетается с 7-скоростным «роботом» DSG.

Предположительно новинка появится в России во втором полугодии 2020 года.

Ранее в патентном бюро Германии компанией Volkswagen были зарегистрированы три названия для будущих моделей: T-Go, T-Sport и T-Coupe. Предполагается, что эти названия были запатентованы для нового семейства кроссоверов.

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