Токио, , 10:27 — REGNUM Японская автокомпания Suzuki представила в Токио специальную версию вседорожника Suzuki Jimny под названием Sierra Marine. Об этом сообщается на сайте Car.ru.

Новинка предназначена для любителей отдыха на воде. Для любителей порыбачить на боковой части машины установлены специальные отсеки для хранения и транспортировки удочек, а к переднему бамперу можно монтировать мощный трос или лебедку.

Автопроизводители снабдили внедорожник усиленными рейлингами для перевозки тяжелых и крупных грузов. «Обута» модель в специальные шины Yokohama Geolandar, которые имеют отличные ходовые качества для перемещения по бездорожью.

Окрашен автомобиль в синий цвет и имеет эффектные серебристые акценты. Морская тематика присутствует и внутри автомобиля. Так, панель приборов выполнена в синих оттенках.

Отдельно стоит отметить, новую информационно-развлекательную систему, которая выполнена в виде трех экранов, каждый из них отвечает за свой функционал.

Напомним, в 2019 году в РФ было открыто четыре новых дилерских центра автокомпании Suzuki. Таким образом, на данный момент в нашей стране сеть официальных дилерских центров японского бренда состоит из 54 салонов.

Читайте также: Появились снимки обновленного кроссовера Suzuki Ignis