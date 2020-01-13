Москва, , 09:52 — REGNUM Немецкий автопроизводитель BMW приступил к испытаниям модели 3-Series с электрическим мотором. Фото с тестов размещены на сайте InsideEVs.

BMW 3-Series Insideevs

Снимок электрокара сделал Андреас Мау в Германии. Несмотря на камуфляжную плёнку можно с уверенностью сказать, что на фото электромобиль. Об этом говорит отсутствие выхлопных труб и скрытая камуфляжем решетка, что подтверждает отсутствие необходимости охлаждать мотор.

Этот автомобиль предназначается только для автомобильного рынка Китая. Там он должен стать основным конкурентом Tesla Model 3. Несмотря на то, что для модели Илона Маска удалось получить субсидии в КНР и снизить на авто цены, у BMW 3-Series есть свои преимущества. Так, например, среди премиальных марок в Китае именно эта марка самая популярная. А это при хорошем оснащении авто даёт немецкому автопроизводителю шансы на высокий уровень продаж.

Ранее руководитель исследований и разработок BMW Клаус Фрёлих заявил, что компания планирует разработать версии кроссоверов X6 и X7 с электродвигателями, работающими на водородных топливных элементах.

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