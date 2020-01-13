Вашингтон, , 09:23 — REGNUM Глава американской компании Tesla Илон Маск анонсировал новую функцию для фирменных электрокаров, которая позволит обращаться к пешеходам через динамики. Об этом Маск написал на своей странице в Twitter.

«Tesla вскоре смогут говорить с людьми, если вы хотите. Это реально», — написал он.

Маск сообщил, что функция позволит обращаться к пешеходам, однако не привел подробной информации, как именно она будет работать и для каких целей предназначена.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Tesla за 2019 год поставила 367,5 тысячи электромобилей, что на 50% больше показателя 2018 года.

Отметим, что в декабре 2019 года Tesla запустила первый завод по производству электромобилей за пределами США. Планируется, что завод Tesla в Шанхае будет выпускать до 250 тыс. электромобилей в год.

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