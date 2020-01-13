Москва, , 09:20 — REGNUM На создание квантовых коммуникаций в России потребует 24,7 млрд рублей. Согласно «дорожной карте», подготовленной ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) и направленной на одобрение в Минкомсвязь РФ, из этой суммы внебюджетные инвестиции должны составить 6,5 млрд рублей, ещё 5,3 млрд рублей собственных средств сложит РЖД. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

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В соответствии с проектом РЖД, уже к 2024 году рынок квантовых коммуникаций, который начнёт формироваться в России в 2020 году, превысит 55 млрд рублей и займёт 8% от мирового рынка. Именно к этому срокуд олжна быть сформирована квантовая сеть магистральных оптоволоконных каналов протяженностью 10 тыс. км для не менее чем 1 тыс. абонентов. Как сообщает издание, начало коммерциализации квантовой сети планируется до конца 2021 года.

Напомним, в июле 2019 года РЖД подписало соглашение о намерениях с правительством по развитию квантовых коммуникаций. Одним из ответственных исполнителей по организации национальных магистральных каналов квантовой коммуникации в «дорожной карте» указывается компания «Ростелеком».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава РЖД Олег Белозёров заявлял, что Российские железные дороги планируют достичь лидерства в развитии квантовых коммуникаций на железнодорожном транспорте. По его словам, основные направления инновационного развития холдинга определены в стратегии научно-технологического развития на период до 2025 года и на перспективу до 2030 года. в частности, речь идёт о создании систем управления перевозочным процессом на основе искусственного интеллекта, «интеллектуальной станции», разработка перспективных средств и технологий для путевого комплекса, развитие системы управления безопасностью движения.

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