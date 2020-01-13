Москва, , 09:17 — REGNUM Российский спутник связи «Глонасс-М» №753 временно выведен из группировки. Сообщение об этом опубликовано 13 января Центром управления системой ГЛОНАСС.

Уточняется, что спутник в 11-й точке переведён на плановое техобслуживание. Возвращение его в эксплуатацию ожидается в 0:00 мск 16 января.

Спутник №753 был запущен в мае 2016 года, в июне того же года введён в систему.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в орбитальной группировке присутствуют 28 спутников «Глонасс-М», из которых 22 используются по целевому назначению. На техобслуживании находятся четыре аппарата, один проходит испытания, ещё один — в резерве. 3 января в состав системы ввели спутник «Глонасс-М» №759.

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