Москва, , 07:38 — REGNUM «Мегафон» и «Билайн» соответственно с 13 и 16 января поднимают цены на архивные тарифы. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе «Мегафона» сказали, что повышение цен связано с увеличившимся потреблением услуг абонентами сети.

В «Билайне» рассказали, что произошел рост расходов по требованию российского законодательства, а также на развитие коммуникационной инфраструктуры.

«МТС» пока не прокомментировал рост цен на услуги. В Tele2 также сохраняют молчание.

Как передавало ИА REGNUM, 9 декабря, по мнению экспертов, в текущем году в РФ рост цен на услуги связи может составить 17−18%.

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