Красногорск, , 05:39 — REGNUM Проверку боевой готовности прошла мотострелковой дивизии Западного военного округа (ЗВО) в Московской области. Об этом сообщает РИА Новости.

«Всего в проверке боевой готовности приняли участие более 4,5 тысячи военнослужащих и около 1 тысячи единиц вооружения, военной и специальной техники», — говорится в сообщении.

В течение восьми часов военнослужащие выполняли нормативы по погрузке техники на эшелоны. Среди прочего были погружены: БМП-2, гаубичные самоходные артиллерийские установки Мста-С, инженерные машины разграждения ИМР-3М, бронетранспортеры БТР-80.

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