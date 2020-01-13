Красногорск, 13 января 2020, 05:39 — REGNUM Проверку боевой готовности прошла мотострелковой дивизии Западного военного округа (ЗВО) в Московской области. Об этом сообщает РИА Новости.
В течение восьми часов военнослужащие выполняли нормативы по погрузке техники на эшелоны. Среди прочего были погружены: БМП-2, гаубичные самоходные артиллерийские установки Мста-С, инженерные машины разграждения ИМР-3М, бронетранспортеры БТР-80.
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