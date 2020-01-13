Пекин, , 01:51 — REGNUM Пекин продолжит развивать высокотехнологичные, точные и сложные отрасли промышленности в усиленном режиме с целью построения современной экономической системы, заявил мэр города Чэнь Цзинин, передает 12 января агентство Синьхуа.

Город также демонстрирует существенный прогресс в строительстве телекоммуникационной сети мобильной связи пятого поколения 5G в коммерческом секторе. Так, уже в 2019 году стали появляться стандарты вещания видео сверхвысокого разрешения «5G+8K», которые, в частности, применялись на Международной садоводческой выставке и Чемпионата мира по баскетболу 2019.

В 2019 году Пекин открыл 503 км дорог для «умных» автомобилей. Демонстрационные дороги для автомобилей, оснащенных оборудованием автоматизированного вождения посредством связи 5G будут построены уже в этом году.