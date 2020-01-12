Штат Калифорния, США, , 23:31 — REGNUM Компания-стартап Jump Aero разрабатывает машину скорой помощи на базе электрического гибридного самолета с вертикальным взлетом и посадкой. Об этом сообщает New Atlas.

Отмечается, что несмотря на то, что рынок электрических самолётов только начал развиваться, уже созданы коммерческие предложения аппаратов для доставки посылок, грузов и такси.

Так, в Jump Aero приступили еще и к созданию летательного аппарата, который без пробок сможет доставить бригаду врачей скорой помощи к больному. Ожидается, что электросамолёт сможет развивать скорость до 320 км/ч.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что компания-стартап Kitty Hawk, поддерживаемая Google и Boeing, представила новый малошумный электросамолёт вертикального взлета.

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