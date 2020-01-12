Лас-Вегас, США, , 15:54 — REGNUM Основные тенденции развития потребительской электроники, проявленные на выставке CES 2020 в Лас-Вегасе, отметило издание The Verge.

Выставка электроники CES 2020 проходила с 7 по 10 января, на этом мероприятии более 4 тысяч компаний представили имеющиеся продукты и рассказали о ведущихся разработках в сфере потребительской электроники.

Значительная часть выставки была посвящена технологическим телевизорам, поддерживающим изображение в формате 8K. Однако интерес к таким телевизорам несколько снизился по отношению к предыдущему году в связи с сохраняющейся высокой стоимостью и отсутствием большого количества видео такого формата.

Также на выставке было представлено несколько новых устройств, использующих гибкие дисплеи. В частности, компания Lenovo представила первый ноутбук с гибким экраном, а компания Intel — концепт подобного компьютера, демонстрирующий возможности использования процессоров Intel «Tiger Lake» на гибких устройствах. Также компании AMD и Intel представили новые компьютерные чипы.

Отмечается, что выставка не выявила какого-то единого направления, которое станет прорывным для бытовой электроники в ближайшие годы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года аналитик исследовательской фирмы Gartner Туонг Нгуен рассказал, что в настоящее время отрасль потребительской электроники находится в ожидании следующего крупного прорыва, сравнимого с переходом от первых мобильных телефонов к современным смартфонам.

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