Пекин, , 15:10 — REGNUM Китайская компания Huawei опубликовала исходный код операционной системы openEuler на китайской платформе Gitee. Об этом сообщает GizChina.

Система openEuler основана на EulerOS — дистрибутиве Linux на базе CentOS. Проект ориентирован на серверные платформы на базе архитектуры ARM64, при этом поддерживается и архитектура x86. Издание отмечает, что эта операционная система, разработка которой была начата в сентябре 2019 года, сможет использоваться в качестве замены Windows и Android.

Разработка собственного дистрибутива Linux является одним из шагов китайской компании по снижению зависимости от разработчиков программного обеспечения из США. Напомним, в мае 2019 года министерство торговли США внесло компанию Huawei в «чёрный список», запретив свободное сотрудничество с американскими компаниями.

В связи с этим решением Huawei была вынуждена отказаться от использования сертифицированной версии Android, разрабатываемой компанией Google. В сентябре был выпущен первый смартфон Huawei на базе открытой версии операционной системы Android без поддержки по умолчанию сервисов Google.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года директор Huawei по потребительскому бизнесу Ричард Ю заявил, что следующий флагманский смартфон Huawei P40 выйдет в марте 2020 года также без установленных по умолчанию мобильных сервисов Google.