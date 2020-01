Токио, , 11:18 — REGNUM Японская корпорация Sony представила список самых популярных видеоигр для приставок PlayStation в блоге компании.

Рейтинг популярности составлен на основе данных о количестве загрузок видеоигр в официальном сервисе PlayStation Store.

Самыми загружаемыми играми 2019 года для PlayStation 4 стали Grand Theft Auto V, EA Sports FIFA 20, Minecraft: PlayStation 4 Edition, Call of Duty: Modern Warface 2019, Tom Clancy`s Rainbow Six Siege, Red Dead Redemption 2, The Forest, Rocket League, EA Sports UFC 3 и Crash Team Racing.

В пятёрку самых популярных видеоигр для системы виртуальной реальности PlayStation VR вошли Beat Saber, Blood & Truth, Job Simulator и SUPERHOT VR.

Самыми популярными условно бесплатными играми (система монетизации, при которой разработчики распространяют игру бесплатно, а доход получают от продажи внутриигровых предметов) в 2019 году стали Apex Legends, Fortnite, Dauntless, Call of Duty: Modern Warfare и Realm Royale.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан рассказал об основных особенностях разрабатываемой приставки PlayStation 5 на выставке CES 2020 в Лас-Вегасе.