Вашингтон, , 10:41 — REGNUM Американская компания Google запустила тестирование облачного игрового сервиса Stadia на мобильных устройствах под управлением операционной системы Android. Об этом сообщает 9to5google.

Некоторые из подписчиков сервиса потокового вещания видеоигр Stadia рассказали о появившейся возможности запуска приложения на мобильных устройствах. Издание отмечает, что сервис тестируется не только на смартфонах Pixel, производимых компанией Google, но и на других Android-смартфонах. В частности, подписчики рассказали о подключении к сервису на моделях OnePlus 6T, Samsung Galaxy 10e и Samsung Note 9.

Ранее в Google отмечали, что планируют сделать сервис Stadia доступным для максимального количества моделей iOS и Android-устройств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре компания Google приобрела игровую студию Typhoon. Ожидается, что новая игра этой студии Journey to the Savage Planet будет доступна в сервисе Stadia.

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