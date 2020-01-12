Токио, , 09:39 — REGNUM Японская компания Canon отказалась от дальнейших разработок зеркальных фотокамер, чтобы сфокусировать усилия на беззеркальных объективах, рассказал старший менеджер по маркетингу продуктов Canon в Европе Ричард Шеперд в интервью изданию Digital Camera World.

Цифровой фотоаппарат Canon

Представитель Canon отметил, что компания продолжит полную поддержку всех выпущенных зеркальных объективов. Он объяснил, что за 33 года создания объективов EF для зеркальных фотокамер компании удалось добиться оптимальных решений для этой технологии. Теперь компания сосредоточена на разработке RF-объективов для цифровых беззеркальных камер.

Шеперд подчеркнул, что компания может вернуться к разработке объективов EF для зеркальных фотокамер, только если «этого потребует рынок».

«Но сейчас мы сфокусированы на RF-объективах», — подытожил представитель Canon.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года компания Canon выпустила свою первую беззеркальную фотокамеру EOS R.