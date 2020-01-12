Рим, , 08:42 — REGNUM Новая приставка Microsoft серии Xbox получит режим совместимости с приложениями Windows. Об этом сообщает специализирующийся на видеоиграх итальянский сайт Game Experience со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, новая консоль Xbox Series X получит специальный «Режим Windows», при загрузке в котором на приставке можно будет запускать некоторые приложения для Windows 10. В этом случае новая консоль сможет использоваться для игр из сервисов Steam или Epic Games Store.

Если эта информация окажется правдой, то новая приставка Xbox окажется гибридом консоли и персонального компьютера. Это также увязывается со стратегией Microsoft, которая делает ставку на сервис Xbox Game Pass, предлагающий по подписке видеоигры для консоли Xbox One и Windows 10.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе глава Xbox Game Studios Мэтт Бути рассказал, что консоль Xbox Series X получит совместимость с играми для Xbox One. При этом на старте продаж (запланированном на конец 2020 года) не ожидается появление эксклюзивных игр для новой приставки.

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