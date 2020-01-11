Железногорск, Красноярский край, , 15:52 — REGNUM Запуск двух телекоммуникационных спутников серии «Экспресс» с космодрома «Байконур» запланирован на март, рассказал генеральный директор компании «Информационные спутниковые системы» им. академика М. Ф. Решетнева Николай Тестоедов 11 января. Об этом сообщает ТАСС.

Руководитель производящей эти спутники компании рассказал о планируемом запуске заместителю председателя правительства РФ Юрию Борисову во время его визита на предприятие. Тестоедов отметил, что запуск спутников «Экспресс-103» и «Экспресс-80» запланирован на март 2020 года.

Эти геостационарные спутники будут запущены в интересах ФГУП «Космическая связь». Аппараты будут использоваться для предоставления услуг связи, включая высокоскоростной доступ к сети интернет. Первоначально запуск этих спутников планировался на конец 2019 года, однако позже был перенесён на 2020 год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года на космодром «Байконур» были отправлены блоки ракеты-носителя «Протон-М», которая будет использоваться для парного запуска спутников «Экспресс-103» и «Экспресс-80».

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