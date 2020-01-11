Вашингтон, , 15:39 — REGNUM Компания Microsoft начнёт автоматическое обновление интернет-браузера Edge на устройства под управлением операционной системы Windows Home и Pro Edition после 15 января. Об этом сообщает пресс-служба Microsoft.

В Microsoft объяснили, что автоматически обновит браузер на компьютерах под управлением Windows 10 1803 (обновление за апрель 2018 года) версий Home и Pro, однако не затронет серверные версии операционной системы.

«Как правило, нам не нравится вносить неожиданные изменения в корпоративные устройства, поэтому мы не собираемся автоматически переходить на серверы. При этом новый Edge работает на всех выпусках Windows Server начиная с 2008 R2, поэтому администраторы могут установить его на этих серверах, если захотят», — объяснили в Microsoft.

Напомним, первоначально компания Mircosoft разрабатывала браузер Edge на базе собственного движка EdgeHTML. Сейчас в компании приняли решение о переносе Edge на базу движка с открытым кодом Chromium. Для отмены автоматического обновления браузера в Micosoft выпустили специальное приложение «Blocker Toolkit».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе эксперты исследовательской компании NetMarketShare предположили, что после перевода на движок Chromium Edge от Microsoft удастся обойти Mozilla Firefox и стать вторым по популярности браузером для персональных компьютеров.