Вашингтон, , 15:15 — REGNUM В 2019 году компания Niantic получила доход в размере $894 млн от мобильной видеоигры с элементами дополненной реальности Pokemon GO. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании Sensor Tower.

Игра для мобильных устройств Pokemon GO была выпущена в 2016 году. Она быстро стала популярной и за первый год принесла создателям около $832 млн. В последующие годы доходы Niantic от этой видеоигры снизились — в 2017 году они составили около $589 млн, в 2018 — около $816 млн.

2019 год неожиданно оказался самым удачным для Niatic, компания заработала на игре Pokemon GO рекордные $894 млн. Большая часть доходов была получена от игроков в США (38%) и Японии (32%). При этом $482 млн было потрачено пользователями Android-устройств в магазине Google Play, а $412 — пользователями iOS-смартфонов в App Store.

В Sensor Tower отметили, что Pokemon GO стала единственной видеоигрой, использующей функции геолокации, разработчики которой увеличили доход после нескольких лет со времени выпуска игры.

Отметим, в расчётах Sensor Tower не учитывается доход от продажи мобильных видеоигр в сторонних магазинах для Android-смартфонах, который популярны в Китае.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года стало известно, что компания Niantic займётся разработкой очков виртуальной реальности совместно с американским производителем чипов Qualcomm.