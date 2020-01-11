Железногорск, Красноярский край, , 15:12 — REGNUM Основной проблемой космической отрасли России является низкая рентабельность производства космической техники, заявил заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов 11 января. Об этом сообщает ТАСС.

Борисов рассказал о проблемах российской космической отрасли после посещения железногорского предприятия по разработке спутников связи «Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева». Он отметил, что в связи с нехваткой средств и увеличением использования западных комплектующих в 1990-е годы в российской космической отрасли сложилась неблагоприятная ситуация.

Заместитель председателя правительства РФ подчеркнул, что в сейчас отрасли предстоит сформировать ясную политику, в основе которой должны лежать принципы унификации и стандартизации, что позволить добиться высокой рентабельности серийного производства космической техники.

«Это «ахиллесова пята» отрасли сегодня», — подчеркнул Борисов.

Напомним, в декабре 2019 года Юрий Борисов заявил, что космическая отрасль России находится в состоянии глубокого кризиса, о чём свидетельствует невыполнение плана по космическим запускам в 2019 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 декабря глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объяснил, что недовыполнение плана связано не с проблемами госкорпорации, а с задержками в получении спутников от Министерства обороны России и коммерческого клиента — британской компании OneWeb.