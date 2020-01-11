Вашингтон, , 13:12 — REGNUM Космический центр имени Линдона Джонсона завершил подготовку 22-го отряда астронавтов 10 января. Об этом сообщает collectSPACE.

Право на выполнение космических полётов получили одиннадцать астронавтов американского аэрокосмического агентства NASA и два астронавта космического агентства Канады, завершившие двухлетний курс подготовки. После выдачи соответствующих удостоверений активный корпус астронавтов NASA был расширен до 48 человек.

Присутствовавший на церемонии глава NASA Джим Брайденстайн отметил, что этот выпуск астронавтов стал первым в рамках американской программы по освоению Луны «Артемида».

"Они представляют первую волну астронавтов поколения «Артемиды». В дополнение к экспедициям на Международную космическую станцию, эти астронавты смогут однажды полететь на Луну в рамках программы «Артемида», и, возможно, один из них станет первым человеком на Марсе», — подчеркнул Брайденстайн.

Напомним, программа США по освоению Луны «Артемида» предусматривает высадку астронавтов в 2024 году и создание на Луне постоянной обитаемой базы (после 2028 года). Для пилотируемых полётов к Луне NASA разрабатывает ракету-носитель сверхтяжёлого класса Space Launch System (SLS).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года глава NASA Джим Брайденстайн рассказал, что стоимость каждого запуска с использованием ракеты-носителя SLS будет составлять от $800 млн до $1,6 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: В NASA назвали стоимость ракеты, разрабатываемой для лунной программы