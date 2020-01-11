Пекин, , 13:01 — REGNUM Китайская компания Huawei выпустила стабильную версию прошивки операционной системы EMUI 10 для популярных смартфонов Honor 20i, Honor 10 Lite и четырёх других модели. Об этом сообщает Huawei Central.

Стабильные версии EMUI 10 начали получать владельцы смартфонов Honor 10 Lite, Honor 20i, Huawei Nova 4e, Huawei P Smart + 2019, Huawei Mate 20 Lite и Huawei Y9 Prime 2019. Отмечается, что сроки рассылки обновления прошивки могут зависеть от региона и оператора.

В EMUI 10 добавлены все обновления операционной системы Android 10, а также изменения пользовательского интерфейса, тёмный режим и некоторые другие функции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе был представлен график обновления смартфонов Huawei/Honor до EMUI 10 в 2020 году.

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