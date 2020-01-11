Пекин, , 12:18 — REGNUM Первая в Китае операция по замене тазобедренного сустава с использованием робототехнической системы прошла в Пекинской больнице Цзишуйань. Об этом сообщает China Daily.

Робототехническая система использовалась при операции пациента с уровской болезнью (болезнью Кашина-Бека), приведшей к сильной деформации тазобедренного сустава. Применение робототехники позволило точно разместить протез, контролируя угол отклонения имплантации менее чем на один градус.

Проводивший операцию хирург Чжоу Ийсинь рассказал, что в 2018 году в Китае было выполнено около 300 тысяч подобных операций. Чжоу также участвовал в разработке робототехнической системы, производимой китайской компанией Tinavi. Медик отметил, что внедрение таких систем позволит существенно повысить качество проводимых операций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года в новосибирском медицинском исследовательском центре академика Е.Н. Мешалкина была проведена уникальная хирургическая операция с применением роботизированной системы.