Вашингтон, , 12:10 — REGNUM Американская компания Google будет полностью поддерживать интернет-браузер Chrome на устройствах под управлением операционной системы Windows 7 до 15 июля 2021 года. Об этом сообщается в блоге компании.

Компания Microsoft прекратит поддержку операционной системы Windows 7 14 января 2020 года. Это значит, что специалисты компании перестанут выпускать обновления для операционной системы, включая обновления безопасности.

В Google отметили, что переход на новую операционную систему является сложной операцией, поэтому многие пользователи, включая корпоративных, могут продолжить работу под Windows 7. Поэтому компания будет обеспечивать полную совместимость браузера Chrome с Widnwos 7 в течение как минимум 18 месяцев после прекращения поддержки этой версии операционной системы.

«Запуск операционной системы вне официальной поддержки может сделать организации уязвимыми для потенциальных угроз безопасности. В Windows 7 Chrome будет по-прежнему предоставлять встроенные функции безопасности, которые помогают обеспечивать безопасность пользователей в Интернете», — отметили в Google.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года под управлением операционной системы Windows 7 работало 26,6% всех персональных компьютеров в мире.

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