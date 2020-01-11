Вашингтон, , 11:07 — REGNUM Американская компания Apple признала наличие заводского брака в партии чехлов для смартфонов iPhone со встроенными аккумуляторами Smart Battery Case. Об этом сообщает служба технической поддержки Apple.

Партия бракованных чехлов Smart Battery Case для смартфонов iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR была выпущена в период с января по октябрь 2019 года. Некоторые из чехлов со встроенными аккумуляторами, выпущенные в этот период, периодически отключались от источника питания или прекращали заряжать смартфон.

Владельцы неисправных устройств могут произвести бесплатную замену чехлов, обратившись в магазины Apple или к авторизованным поставщикам услуг Apple в течение двух лет с момента продажи устройства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в третьем квартале 2019 года смартфон iPhone XR от Apple стал самой продаваемой в мире моделью смартфона.