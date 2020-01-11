Вашингтон, , 10:19 — REGNUM Количество устройств с поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G) превысит 1 млрд в 2023 году, заявил президент американской компании Qualcomm Криштиану Амон на выставке CES 2020 в Лас-Вегасе. Об этом сообщает China Daily.

Глава ведущего американского производителя мобильных чипов, включая чипы связи, отметил, что 5G внедряется быстрее, чем связь предыдущего поколения. В Qualcomm ожидают, что для технологий 5G потребуется на два года меньше, чем для связи 4G/LTE чтобы достичь отметки в 1 млрд подключенных устройств.

«2020 год — это год, в котором ожидается массовое внедрение 5G. Эти технологии действительно распространяются быстрее, чем 4G, несмотря на некоторый скептицизм», — отметил Амон.

Глава Qualcomm добавил, что по оценкам компании, в 2020 году будет поставлено около 200 млн смартфонов с поддержкой 5G. Более широкому распространению таких смартфонов будет способствовать снижение цен, а также всё больший охват сетей 5G.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе в южнокорейской компании Samsung рассказали, что в 2020 году на долю моделей с поддержкой 5G придётся около 18% от общего объёма поставок смартфонов.

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