Вашингтон, , 09:45 — REGNUM Совокупные расходы на мобильные приложения в магазинах App Store и Google Play в 2019 году составили около $83,5 млрд. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные исследовательской компании Sensor Tower.

Согласно отчёту Sensor Tower, в 2019 году пользователи iOS-смартфонов в магазине App Store потратили $54,2 млрд, что на 16,3% больше, чем в предыдущем году. Совокупные расходы пользователей мобильных устройств под управлением операционной системы Android в магазине Google Play составили $29,3 млрд, что на 18,1% больше показателя 2018 года.

В Apple отметили, чтос 2008 года разработчики мобильных приложений заработали в App Store около $155 млрд. Причём четверть этих доходов пришлась на 2019 год.

«Потребители всё больше тратят на приложения. Разработчики открывают новые формы монетизации, что улучшает показатели в магазинах приложений», — отметил глава отдела мобильных исследований в Sensor Tower Рэнди Нельсон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года были названы самые популярные мобильные приложения последних 10 лет. В десятку тройку приложений с самым большим количеством загрузок вошли: WhatsApp (4,3 млрд загрузок), Facebook Messenger (4,4 млрд) и сама социальная сеть Facebook (4,6 млрд).