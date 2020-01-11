Вашингтон, , 08:34 — REGNUM Компания Microsoft не планирует выход эксклюзивных игр для приставки Xbox Series X в первые месяцы после старта продаж, рассказал глава Xbox Game Studios Мэтт Бути в интервью журналу MCV/Develop.

Практически все запуски новых поколений игровых приставок сопровождались выходом эксклюзивных видеоигр, поддерживаемых только на этих устройствах. Однако в компании Microsoft решили отказаться от этого подхода.

Глава Xbox Game Studios Мэтт Бути рассказал, что компания не будет стимулировать разработчиков на создание эксклюзивов для Xbox Series X к моменту появления приставки в продаже. В первое время новую приставку можно будет использовать для видеоигр консоли предыдущей серии — Xbox One.

«Мы хотим быть уверенными, что если кто-то инвестирует в Xbox с настоящего момента и до [выходи Series X], то он понимал, что сделал хорошие инвестиции», — отметил Мэтт Бути.

Бути отметил, что некоторые игры, выпущенные вскоре после релиза Xbox Series X, будут поддерживаться и на платформах предыдущей серии, однако владельцы новых приставок получат дополнительные возможности. Одной из игр, которая должна будет показать все возможности новой приставки, станет Halo Infinite.

«Впервые за 15 лет у нас будет игра серии Halo, запускаемая синхронно с новой консолью. И мы определённо сделаем что-то специальное для Series X», — добавил глава Xbox Game Studios.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года глава подразделения Xbox компании Microsoft Фил Спенсер рассказал, что вычислительная мощность Xbox Series X будет в четыре раза выше, чем у предыдущей приставки Xbox One X. Выход новой приставки серии Xbox запланирован на конце 2020 года.

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