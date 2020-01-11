Циолковский, Амурская область, , 07:53 — REGNUM Специалисты космодрома «Восточный» и ракетно-космического центра «Прогресс» приступили к сборке ракеты-носителя «Союз-2.1б» 10 января. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

После вскрытия контейнеров с блоками ракеты-носителя составные части «Союза» были доставлены в монтажно-испытательный корпус. Там блоки будут собраны в пакеты первой и второй ступени, после чего специалисты приступят к электрическим проверкам блоков и общей сборке ракеты-носителя.

Данная ракета-носитель «Союз-2.1б» будет использоваться для коммерческого запуска спутников британской компании OneWeb.

Напомним, контракт Роскосмоса и компании OneWeb предусматривает проведение 21 запуска с использованием российских ракет-носителей «Союз-2.1б». Британская компания формирует группировку орбитальных спутников для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 30 января запланирован запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и спутниками компании OneWeb с космодрома «Байконур».

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