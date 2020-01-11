Москва, , 07:28 — REGNUM Планировавшийся на 15 января выход космонавтов за борт Международной космической станции перенесён на неопределённый срок, рассказал РИА Новости представитель Центра подготовки космонавтов (ЦПК).

По данным издания, во время предстоящего выхода космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка должны были заменить панель системы терморегулирования модуля «Заря».

В ЦПК не назвали новую дату перенесённого выхода. Отмечается, что с апреля по февраль состав экипажа российского сегмента МКС будет сокращён до одного человека, поэтому проведение работ за бортом станции в этот период маловероятно.

Планируется, что 6 февраля на Землю возвратится космонавт Александр Скворцов, а 9 апреля на МКС прибудут двое других космонавтов — Николай Тихонов и Андрей Бабкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2019 года орбита МКС была скорректирована для создания условий по возвращению на Землю пилотируемого корабля «Союз МС-13».