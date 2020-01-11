Маунтин-Вью, США, , 02:48 — REGNUM Письмо к главе Google Сундару Пичаи с требованием отменить использование предустановленного программного обеспечения на устройствах с операционной системой Android подписали 53 международные правозащитные организации, 10 января сообщается на сайте Privacy International.

Авторы письма отмечают, что на аппаратах с Android изначально установлены приложения, которые невозможно удалять. Представители НКО взволнованы тем, что данная особенность может стать причиной утечки персональных данных пользователей без их ведома и согласия.

Составители письма отметили, что конфиденциальность не может являться роскошью, которую могут позволить себе лишь очень немногие. Таким образом они дословно процитировали фразу Сундара Пичаи, которую он ранее использовал для критики деятельности компании Apple.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября стало известно, что производители смартфонов, выпускающие устройства на базе Android 10, будут устанавливать на аппараты 11 обязательных приложений от компании Google.

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