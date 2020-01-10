Нижний Новгород, , 15:49 — REGNUM Горьковский автозавод начал подготовку к выпуску низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City». Об этом агентству «Автостат» сообщили в пресс-службе предприятия.

Сейчас на заводе идёт модернизация производственных линий и сборочного конвейера для подготовки к выпуску микроавтобуса. На предприятии его называют главной новинкой компании в 2020 году.

Премьера «ГАЗель City» прошла на выставке Comtrans 2019. Автобус рассчитан на перевозку 22 человек. В начальной комплектации предусмотрено 17 сидячих и 5 стоячих мест, однако предусмотрены и другие варианты компоновки салона. Стоит отметить, что площадка в салоне оборудована спецкреплениями для инвалидных колясок и аппарелью для въезда/съезда.

Автопроизводители снабдили микроавтобус пневматической подвеской которая улучшила управляемость, снизила наклоны кузова на поворотах, а также увеличила плавность хода.

Ранее агентства «Автостат» с издательством «За рулем» провели онлайн-опрос, в котором участвовало около 2000 человек. По его результатам выяснилось, что свыше 67% опрошенных не позволить себе купить новую машину, а 12,5% автолюбителей и вовсе, возможно, продадут свою машину.

Читайте также: В РФ выросла стоимость новых автомобилей — СМИ