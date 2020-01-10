Ульяновск, , 15:31 — REGNUM Ульяновский автозавод (УАЗ) выпустит ограниченную вариацию внедорожника УАЗ «Патриот» к 200-летнему юбилею открытия Антарктиды. Об этом со ссылкой на источник с завода сообщает сайт «За рулём».

В спецверсии авто обзаведётся «зимним пакетом», в который войдут: электрообогрев руля, лобового стекла, передних и задних сидений. Кроме того, автопроизводители оснастят УАЗ дополнительным отопителем салона.

Сообщается, что эта версия автомобиля будет белого цвета, а «обута» машина будет в тёмные диски. Кроме того, у автомобиля будет большой экспедиционный багажник с лестницей.

Создана данная комплектация вседорожника для активных путешественников. Автомобиль будет базироваться на одной из средних комплектаций.

Напомним, Ульяновский автозавод планирует оснастить новый УАЗ «Патриот» электронным ручным тормозом. Он будет представлять из себя кнопку и располагаться на центральной панели между передними креслами.

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