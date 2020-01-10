Токио, , 14:21 — REGNUM Японский автопроизводитель будет производить запчасти для Toyota Supra третьего и четвёртого поколения (A70 и A80). Об этом сообщается на сайте Motor1.

Производство запчастей будет налажено в рамках проекта GR Heritage Parts Project. При этом продаваться запчасти будут как внутри страны, так и за рубежом. Пока утвержден список всего лишь из нескольких деталей.

Так, для автомобилей A70 Supra компания будет изготавливать карданный вал, датчик уровня топлива, дверную ручку, уплотнитель, а также переднюю эмблему. Для A80 Supra будут изготавливаться фары, ручки двери и усилитель тормозов.

Начать розничные продажи запасных частей Toyota планирует в этом году, однако предупреждает, что из-за производственных задержек сроки могут отодвинуть к 2021 году.

Напомним, с 10 января по 30 июня 2020 года компания Toyota начала принимать онлайн-заказы на специздание RZ «First Edition» и спецверсию RZ «High-performance First Edition» хэтчбека Yaris.

Читайте также: Компания Toyota оштрафована в Китае на 12,5 млн долларов