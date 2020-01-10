Берлин, , 14:00 — REGNUM Немецкий автопроизводитель BMW планирует создать версии кроссоверов X6 и X7 с электрическими двигателями, работающими на водородных топливных элементах. Об этом заявил руководитель исследований и разработок автокомпании Клаус Фрёлих в интервью Auto News Europe.

По словам представителя компании, над созданием топливных элементов совместно работают BMW и Toyota. Он также отметил, что агрегат на топливных элементах стоит примерно в 10 раз дороже, чем электродвигатель с парой аккумуляторов.

«Мы планируем существенно снизить стоимость разработки установки на топливных элементах к 2025 году», — сказал Фрёлих.

Он добавил, что в компании уверены, что топливные элементы будут очень важны для легких и тяжелых грузовых машин.

Напомним, компания BMW создала компактный кроссовер X2 xDrive25e с плагин-гибридным двигателем общей производительностью 217 «лошадей». Этот агрегат позволяет автомобилю проехать в электрическом режиме до 56 км, а разогнаться с 0 до 100 км/ч за 6,8 с.

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