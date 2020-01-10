Брюссель, , 13:34 — REGNUM Французский автопроизводитель Renault представит на автосалоне в Брюсселе плагин-гибридный кроссовер Captur и гибридный хэтчбек Clio под общим обозначением E-Tech. Об этом сообщается на сайте New Mobility.

Хотя обе модели получили обозначение E-Tech, всё же они получили разные агрегаты. Так, хэтчбек Clio оснащён классической гибридной силовой установкой, а кроссовер Captur — плагин-гибридным мотором.

Запас хода нового кроссовера в чистом электрическом режиме составляет 50 км. При этом его максимальная скорость составит 135 км/ч. Агрегат плагин-гибридного Captur состоит из двух электромоторов и четырехцилиндрового бензинового мотора нового поколения объёмом 1,6 л. Агрегат сочетается с многорежимной гибридной трансмиссией без сцепления.

В свою очередь, Clio E-Tech Hybrid использует такую же конфигурацию, что и Captur E-Tech Plug-in Hybrid, с тем отличием, что это обычный гибрид.

Ранее на российском форуме «Арктика: настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге прошла премьера двух вездеходов «Русак» для экстремальных условий с пониженной температурой с гибридной силовой установкой. При этом вседорожник может быть как на колёсном ходу, так и на гусеничном.

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