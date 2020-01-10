Берлин, , 13:20 — REGNUM Немецкая автокомпания BMW представила компактный кроссовер X2 xDrive25e с плагин-гибридным агрегатом. Об этом сообщается на сайте Bmwblog.

Новинка может проехать в электрическом режиме до 56 км. Разогнаться же до 100 км/ч авто способно за 6,8 с. Максимальная скорость его равна 195 км/ч.

В движение кроссовер приводится турбированным 123-сильным двигателем объёмом 1,5 л с тремя цилиндрами. Агрегат работает с 6-скоростной трансмиссией Steptronic и передним приводом.

Кроме того, ДВС соединен с электродвигателем, производительность которого составляет 94 «лошади» и 165 Нм момента. Электродвижок соединен с задней осью.

Суммарная производительность плагин-гибридного агрегата составляет 217 л. с. Время зарядки аккумулятора занимает около пяти часов.

Напомним, компании Samsung Electronics и Harman разработали телематическую систему на базе 5G для машин компании BMW. Блок управления телематики будет установлен в модель iNEXT. Её производство намечено на этот год.

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