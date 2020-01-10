Москва, , 12:27 — REGNUM Необходимо поддерживать уровень оснащённости Вооружённых сил (ВС) РФ современными видами вооружения в 70%, на который планируется выйти к концу 2020 года. Об этом 10 января заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, открывая селекторное заседание.

«К концу 2020 года уровень оснащенности войск современным вооружением должен быть доведен до 70% и стабильно поддерживаться на этом уровне в дальнейшем», — проводит ТАСС слова Шойгу.

Кроме этого, он отметил, что необходимо также разрабатывать и внедрять в программы боевой учебы новые, более эффективные способы применения войск.

Помимо этого, глава Минобороны РФ указал на важность продолжения работы для повышения социальной защищённости и поддержания достойной жизни российских военнослужащих.

«Решение этих и других задач позволит нарастить боевые возможности вооруженных сил, гарантированно обеспечить сдерживание агрессии против России и наших союзников», — заявил Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мотострелковая бригада, которая дислоцирована в Хабаровском крае, по плану переоснащения на новые образцы техники получила на вооружение новые реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г».